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Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

Yunanistan Cumhurbaşkanı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Lozan Antlaşması'nı hatırlatması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 07:22..
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Yunanistan Türkiye'ye karşı AB'yi yardıma çağırdı

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Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla beraber, Yunanistan da Ege Denizi'nde gerilimi artırmaya başladı.

Yunanistan'ın provokatör girişimlerine Türk askeri gerekli cevabı verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgede geri adım atılmayacağının sinyalini verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın açıklamalarıyla iki ülke arasında yaşanan tartışmalara son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Parokopis Pavlopulos katıldı.

LOZAN VE AVRUPA BİRLİĞİ

Türkiye'nin bölgedeki güç gösterilerinden rahatsız olduğunu ifade eden Pavlopulos, "Lozan Antlaşması sadece Yunanistan’ın değil Avrupa Birliği’nin sınırlarını, toprağını ve egemenliğini teminat altına alıyor." diyerek AB'nin Türkiye'yi bu antlaşmayı bir kez daha hatırlatmasını istedi.

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