Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

Mart'ın 2'sinde Edirne Pazarkule yakınlarında yakalanan 2 Yunan askeri tutuklanmıştı. Yaşanan olayların ardından Romanya'ya giden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, "Türkler iki askerimizi rehin aldı" diyerek şikayette bulundu.

NATO'NUN ASKERLERİYMİŞ

Yunan askerleri teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros Kouklatzis'in Türkiye'de tutuklanmasının ardından, "Onlar Yunanistan'ın yani NATO'nun askerleri" diyerek müttefiklerini Türkiye'nin üzerine çekmeye çalışan Kamenos, Romanya'dan yardım istedi.

TÜRKİYE'YE KARŞI DESTEK İSTEDİ

Romanya Savunma Bakanı Mihai Fifor ile Bükreş'te bir araya gelen Kamenos, "Mevkidaşımı, Türkiye ile aramızda yaşanan hadise hakkında bilgilendirdim. Şu anda Türk hapishanelerinde 2 Yunan askeri rehin. Bu askerler Yunanistan'ın, Avrupa'nın ve NATO'nun askerleri. Mevkidaşımdan bu konuda destek istedim" dedi.