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Yunanistan: Uyuşturucu ihbarı aldık

Türk gemisine ateş açan Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklama geldi.

03.07.2017 - 23:09
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Yunanistan: Uyuşturucu ihbarı aldık

İskenderun Limanı'ndan İzmir Limanı'na doğru seyreden Türk bandralı Kuruyaka gemisine Yunan sahil koruma botları tarafından ateş açıldı.

RODOS LİMANI'NA ÇEKİLMEK İSTENDİ

Yunan liman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre m/v act adını taşıyan Türk bandıralı yük gemisi, Rodos açıklarında Yunan karasularının sınırında seyir halindeyken, Yunan sahil koruma botları tarafından kontrol edilmek üzere durdurulmak ve Rodos Limanı'na getirilmek istendi.

"UYUŞTURUCU İHBARI ALDIK"

Açıklamada kuru yük gemisinin uyuşturucu taşıdığı yönünde alınan ihbar üzerine durdurulmak istendiğ vurgulandı.

Aynı açıklamaya göre gemi kaptanı, Yunan sahil koruma botunun uyarılarına rağmen, rotasını Türk kara sularına doğru çevirdiğinde, prosedür uyarınca, ilk önce geminin önüne ve denize ateş açıldı.

Geminin kaptanının uyarıları reddetmesi üzerine, yine prosedür uyarınca Yunan sahil koruma botu bu kez geminin güvenli yerlerine ateş etti. Geminin Türk karasularına geçmesi üzerine gemi, Türk makamları tarafından izlenme altına alındı.

Yunanistan: Uyuşturucu ihbarı aldık

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