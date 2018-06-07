Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidişlere izin verilecek

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında mülteci akınının önüne geçmek ve yasadışı göçü sona erdirmek için Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın neticesinde Avrupa yönetimi Türkiye'ye hem maddi hem de AB müzakereleri yolunda kolaylık sağlayacak adımlar atacaktı. Fakat aradan geçen iki yıla rağmen o adımlar atılmadı. Bu da yetmezmiş gibi Türkiye'ye müdahil olunmaya çalışıldı.

FETÖ'CÜ ASKERLER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

15 Temmuz darbe girişiminin arkasından Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ mensubu asker, Atina ile Ankara arasında yaşanan gerilimin son damlası oldu. Türkiye bu askerlerin iadesini isterken Yunanistan bu askerleri vermek bir tarafa hapis cezası vermedi, serbest bıraktı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara, Yunanistan'a tepki olarak geri kabul anlaşmasını askıya aldığını açıkladı.

AVRUPA'YA AKIN KAPIDA

Geri Kabul Anlaşması'nın önüne geçtiği Avrupa'ya yönelik mülteci akınları 2016'dan bu yana yaşanmıyordu. Türkiye'nin önüne geçtiği bu göç girişimi ile mülteciler arasında artık bağlayıcı hiçbir anlaşma bulunmuyor. Yani Türkiye kapıları açıp, isteyen mülteciyi Avrupa'ya göndermek konusunda özgür, tıpkı mültecilerin Avrupa'ya gitme isteği gibi.

KAPILARIN AÇILMASI SÜRPRİZ DEĞİL

Ankara yönetimi anlaşmayı askıya alarak bu saatten sonra kapıları açma konusunda ne kadar kararlı olduğunu hem Avrupa'ya hem de Yunanistan'a gösterdi. Mültecilerin Avrupa'ya geçişine onay verilme ihtimali karşısında hiçbir engel bulunmazken, Önümüzdeki günlerde kapıların açılmış olması sürpriz olmayacaktır."Zira Türkiye AB'ye gitmek isteyenlerin seyahat özgürlüğüne engel olunmayacak”