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Yunanistan: Yalnız değiliz

Türkiye'nin Yunanistan'ı tahrik ettiğini savunan Bakan Kocias, ülkesinin Suriye ve Irak gibi olmadığını ifade etti.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 08:39..
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Yunanistan: Yalnız değiliz

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim, Alman medyasında da yer buldu.

Ülkede yayın yapan Der Spiegel dergisine konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çekindiklerini açık bir şekilde dile getirdi.

AVRUPA TÜRKLEŞTİRİLECEK

"Erdoğan Avrupa'yı Türkleştirmeye çalışıyor" diyen Kocias, "Kötü bir niyetimiz olmadığı konusunda onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bütün komşuları arasında Yunanistan en iyisidir." dedi.

"SURİYE GİBİ DEĞİLİZ"

Avrupa Birliği üyeliğine güvenerek açıklamalarına devam eden Bakan Kocias, "Yunanistan'ın Suriye ve Irak gibi değil, biz Batı'nın parçasıyız ve yalnız değiliz" dedi.

Yunanistan: Yalnız değiliz

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