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Yunanistan'a 2. iade talebi

Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

27.01.2017 - 12:15
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Yunanistan'a 2. iade talebi

Bakanlık 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci asker için iade dosyası hazırladı.

İKİNCİ DOSYA GÖNDERİLDİ

Hazırlanan ikinci iade dosyası Yunanistan'a gönderildi.

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.

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