taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.991
USD
3,6890
EURO
3,9103
ALTIN
145,34
PETR
55,9600

Yunanistan'a geçmeye çalışan 145 mülteci yakalandı

145 yabancı uyruklu; Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde Yunanistan'a geçmeye çalışırken gözaltına alındı.

07.03.2017 - 11:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göç faaliyetlerine karşı yapılan operasyonlarda, Çeşme'deki Kara Abdullah Burnu mevkisinde 42, Seferihisar Atatürk Mahallesi'nde 66 ve Menderes'e bağlı Özdere Çukuraltı mevkisinde de 37 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Operasyonda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı, 1 yelkenli gemi, 2 şişme bot, 1 tekne motoru ve 25 can yeleği ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri Türk 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 133 Suriye, 3 Eritre, 2 Ruanda, 1 Kamerun ve 6 Irak uyruklu göçmen İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

291
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

52
Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

Cem Özdemir: Taksim'de miting yapalım

346
El Bab'da mehter marşı

El Bab'da mehter marşı

133
Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

Pentagon Rakka'da PYD/PKK ile işbirliği istiyor

87
Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

58
İngiltere kraliçesi ata bindi

İngiltere kraliçesi ata bindi

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM