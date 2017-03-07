Yunanistan'a geçmeye çalışan 145 mülteci yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göç faaliyetlerine karşı yapılan operasyonlarda, Çeşme'deki Kara Abdullah Burnu mevkisinde 42, Seferihisar Atatürk Mahallesi'nde 66 ve Menderes'e bağlı Özdere Çukuraltı mevkisinde de 37 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Operasyonda, yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı, 1 yelkenli gemi, 2 şişme bot, 1 tekne motoru ve 25 can yeleği ele geçirildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri Türk 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 133 Suriye, 3 Eritre, 2 Ruanda, 1 Kamerun ve 6 Irak uyruklu göçmen İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.