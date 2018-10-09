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Yunanistan'a göre Türkiye Suriyelilere kapıları açtı

Yunanistan, Türkiye sınırına yakın Evros bölgesine gelen mültecilerin sayısındaki artıştan ötürü Türkiye'yi suçluyor.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 17:26..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Yunanistan'a göre Türkiye Suriyelilere kapıları açtı

Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan mülteci anlaşmasına göre kaçak geçişler durdurulacak, kayıt dışı mülteci bırakılmayacaktı. Türkiye Ege'deki kaçak geçişi bitirme noktasına gelirken, Yunanistan özellikle sınır bölgesindeki mülteci artışlarını Türkiye'ye bağlıyor.

Yunanistan, Türkiye sınırına yakın bölgeden gelen mültecilerin sayısındaki artıştan ötürü Türkiye'yi suçluyor.

Yunanistan'a göre Türkiye Suriyelilere kapıları açtı

"KAPILARI AÇTILAR"

Kathimerini'ye konuşan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Evros sınırında çok büyük bir yığılma var. Aynı zamanda Yunanistan ve Türkiye'nin yerel yetkilileri arasında iletişimin kopması ise durumu daha da kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, raporlara göre İran ve Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan 500 bin Afgan mültecinin de Yunanistan'a geleceğine yönelik endişeler bulunuyor.

Yunanistan'a göre Türkiye Suriyelilere kapıları açtı

RAKAMLAR ARTIYOR

Söz konusu rakamlar bu sene daha da arttı ve şimdiye kadar 12 bin kişi Yunanistan'a girdi. Kathimerini, AB Komisyonu'ndan bir heyetin pazartesi günü Ankara'da söz konusu problemi Türk yetkililerle paylaştığını aktardı.

Yunanistan'a göre Türkiye Suriyelilere kapıları açtı

İnsan kaçakçılarının rota olarak Türkiye'den Selanik, Arnavutluk ve Bulgaristan güzergahlarını kullandığı belirtiliyor.

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