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Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı

Marmaris'ten yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 18 Suriyeli sahil güvenlik botuna alındı.

12.04.2017 - 08:20
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Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada yasadışı yollardan fiberglas tekneyle Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenleri fark etti.

18 SURİYELİ GÖÇMEN YAKALANDI

Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği anlaşılan teknedeki kadın ve çocukların bulunduğu 18 Suriyeli göçmen sahil güvenlik botuna alındı. Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştükleri anlaşılan göçmenlere askerler gıda yardımında bulundu. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne götürüldü.

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 18 Suriyeli yakalandı

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