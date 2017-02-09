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Yunanistan'a kaçak giren 6 Türk yakalandı

Türk kaçaklara yardımcı oldukları belirlenen bir Tunuslu ile bir Faslı gözaltına alındı.

09.02.2017 - 05:07
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Yunan polis teşkilatınca (ELAS) yapılan açıklamada, Orestiada bölgesinde Meriç Nehri'ni plastik botla geçtikten sonra sınır muhafaza birlikleri tarafından gözaltına alındıkları belirtilen 6 kaçağın Orestiada savcılığına sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, kaçakların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 3 adet cep telefonu ile bin 700 avroya el konulduğu belirtildi.

Polis açıklamasında, Türk kaçaklara yardımcı oldukları belirlenen 38 yaşında bir Tunuslu ile 21 yaşında bir Faslının da gözaltına alındığı kaydedildi.

YUNAN MEDYASI: FETÖ ÜYELERİ

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, kimlikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen 6 kişinin muhtemelen FETÖ üyesi olduğu ve Yunanistan’dan iltica talebinde bulunacakları ifade edilirken, 15 Temmuz’dan bu yana Yunanistan’a kaçak giren Türk vatandaşlarının sayısının 8 kaçak asker de dahil olmak üzere 100’e ulaştığı aktarıldı.

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