Yunanistan'a kaçan darbecilerden biri serbest bırakıldı

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, Danıştayın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmettiği Yunanistan'a kaçan darbecilerden Süleyman Özkaynakçı, karar doğrultusunda Yunan polisinin Yabancılar Şube Müdürlüğünce serbest bırakıldı.

Özkaynakçı'nın yoğun güvenlik önlemi altında gizli bir eve götürüldüğü belirtildi.

YURT DIŞI YASAĞI KONMUŞTU

Danıştay kararında, Özkaynakçı'nın tüm darbeci askerlerin iltica başvurularına yönelik karar açıklanana dek sıkı kontroller şartıyla serbest kalmasına hükmedildiği ifade edilmişti.

Ayrıca, darbecinin ikamet adresi göstermesi ve her gün karakola görünmesi şartları getirilmiş ve hakkında yurt dışı yasağı konmuştu.

TEKRAR GÖZETİM ALTINA ALINMIŞTI

İltica talebi 2017 Aralık sonunda kabul edilen Özkaynakçı, kısa bir süre serbest kalmış, hükümetin kararın askıya alınması ve iptal edilmesi yönündeki başvurularının ardından tekrar gözetim altına alınmıştı.

Daha sonra hükümetin itirazının, temyiz mahkemesi yerine üst mahkeme olan Danıştayda görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

İLTİCA TALEPLERİNE İLİŞKİN KARAR 4 MAYIS'TA

Öte yandan, Yunan hukukuna göre azami 18 ay olan gözaltı süresinin mayıs sonunda dolacağı belirtildi.

Danıştayın, darbecilerin iltica taleplerine ilişkin nihai kararını ise 4 Mayıs'ta vermesi bekleniyor.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sürenin dolması halinde serbest kalmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıklamıştı.