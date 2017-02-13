Yunanistan'a kaçan PKK yöneticisi tutuklandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriyeleri sırasında şüphelendiği 3 otomobili Meriç ilçesinde durdurdu.

16 KİŞİ YAKALANDI

Otomobillerde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 16 yabancı uyruklu yakalandı. Jandarma karakolunda ifadesi sırasında kendisini Suriyeli "Ahmet Selim" olarak tanıtan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, üst aramasında göndericisi Bayram Altun olan posta gönderisi buldu.

ARALARINDA PKK YÖNETİCİSİ DE VAR

Yapılan parmak izi eşleştirmesinde kimliğini gizleyen kişinin terör örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen Altun olduğu tespit edildi.