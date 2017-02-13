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Yunanistan'a kaçan PKK yöneticisi tutuklandı

Edirne'de PKK'nın yöneticisi Bayrum Altun Yunanistan'a kaçarken ele geçirildi.

13.02.2017 - 13:19
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriyeleri  sırasında şüphelendiği 3 otomobili Meriç ilçesinde durdurdu.

16 KİŞİ YAKALANDI

Otomobillerde yurt dışına kaçma hazırlığındaki 16 yabancı uyruklu  yakalandı. Jandarma karakolunda ifadesi sırasında kendisini Suriyeli "Ahmet  Selim" olarak tanıtan kişiden şüphelenen jandarma ekipleri, üst aramasında  göndericisi Bayram Altun olan posta gönderisi buldu.

ARALARINDA PKK YÖNETİCİSİ DE VAR

Yapılan parmak izi eşleştirmesinde kimliğini gizleyen kişinin  terör  örgütü PKK/KCK yöneticisi olduğu iddia edilen  Altun olduğu tespit edildi.

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