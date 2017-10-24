Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakimlere tutuklama

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı, Selam Tevhid'de kumpas soruşturmasının yargı ayağını oluşturan ve binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim, savcının yargılandığı davanın firari sanıkları arasında bulunan eski hakimler Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu Ankara'ya getirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Hakim karşısına çıkarılan Bülent Kınay ve Fatih Mehmet Uslu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ŞİKE" VE "ERGENEKON" DAVALARINA BAKMIŞLARDI
Eski hakimlerden Kınay'a, HSYK 16. Dairesince ''futbolda şike davasına'' bakan hakimler için açılan incelemede üye hakim sıfatıyla inceleme başlatıldığı, eski hakim Uslu'nun ise "Ergenekon" davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri arasında yer aldığı belirtilmişti.
Edirne'de yakalandıklarında, "Gezmeye, ciğer yemeye geldik" diyen darbeciler, Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3 bin euro verdikleri belirlenmişti.