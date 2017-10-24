Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski hakimlere tutuklama

Haklarında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de gözaltına alınan darbeci 2 eski hakim tutuklandı.

Güney Afrika'da bir ulusal park olan Kruger Parkı'nda kaydedilen görüntülerde timsahın hipopotamların saldırısına uğradığı görülüyor.

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AKOM'dan İstanbullulara yağış uyarısı

İstanbul'da Afet Koordinasyon Merkezi, kentte yaşayanları yarın öğleden sonra başlayıp Perşembe'ye kadar devam edecek sağanak için uyardı.