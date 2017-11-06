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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 11 şüpheli, 9 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.

06.11.2017 - 23:10
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Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turunç Mahallesi'ne tekneyle yanaşan bir grubu takibe aldı. Yurt dışına çıkmak için hazırlık içinde olduğu belirlenen grubu gözaltına alan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin 7'sinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla arandığını, 2'sinin de adli kontrol şartı ile serbest kaldığını tespit etti.

Şüpheliler, S.Ç. (30), R.Ç. (33), G.Ö. (34), N.Ş. (32), İ.Ş. (33), B.Ö. (34), S.S. (38), S.S. (32), K.D. (40), T.T. (33), M.T. (33) gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ'cüler yakalandı

Şüphelilerden, S.S, K.D, R.Ç, İ.Ş, B.Ö, G.Ö. ve N.Ş’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla arandığı, T.T. ile M.T’nin yargılanırken adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi. Şüphelilerin 6'sında sahte kimlik ele geçirildi. ByLock kullanıcısı olan şüphelilerin İzmir, Balıkesir, Burdur ve Aydın'da arandığı belirlendi.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ'cüler yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler, Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kaçakçılık ve Organize Şube Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yurt dışına kaçak geçişi organize ettiği öne sürülen O.A. (31) ve Y.B.H. (52), Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete teslim edilirken, kullandıkları tekneye el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından aranması olan illere teslim edileceği, diğerlerinin Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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