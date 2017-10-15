taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 FETÖ'cü gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi hudut boyunda yasak bölgede yakalandı.

15.10.2017 - 13:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

GÖZALTIO

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak anılan hudut birliği askerleri, devriyeleri sırasında 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de Yunan sınırındaki Üyüklütatar köyü yakınlarında yasa dışı geçiş yapma girişimindeki yanlarında çocukların da bulunduğu grubu tespit etti.

BYLOCK KULLANIMI

Yapılan incelemede örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcı olduğu ve arama kayıtları bulunduğu iddia edilen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler ve 2 çocuk hudut karakoluna götürüldü.

Çocuklar zanlıların yakınlarına teslim edilecek. Örgütün kapatılan okullarında çalıştığı tespit edilen şüphelilerin ise gözaltı işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Görme engelli eşi ve çocuklarını bırakıp sevgilisine kaçtı
Sivas'ta yaşayan yüzde 80 görme engelli Emrah K. çocuklarıyla kendisini bir başına bırakan eşine 'evine geri dön' çağrısı yaptı.
ABD'li turistler Türkiye'ye 'landing kart'la girdi
ABD ile olan vize sorunu yüzünden tedirgin olan Aydın'nın tatil beldesi Kuşadası esnafı "esnaf bu krizi kaldırmaz" dedi.
Trump, Virgin Adaları'nın da başkanı olduğunu unuttu
ABD Başkanı Donald Trump, yine yanlış kelime kullanarak Virgin Adaları Valisi Mapp'ten 'başkan' diye söz etti.
Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor
Meclis'te gensoru, RTÜK üyelik seçimi, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi veren tasarı ve OHAL'in uzatılması görüşülecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

Elif Şafak'ın yeni Nobel performansı: Biseksüelim

188
Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

Leipzig Bundesliga'da Dortmund'a ilk yenilgisini yaşattı

14
Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

Aamir Khan Kim Milyoner Olmak İster'e çıktı

46
Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

136
Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

Porsuk Çayı'na 'çekirdek çitleyen eşek' heykeli yapıldı

190
Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

Hande Bermek: Fotoğraflar gerçek değil

120
Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM