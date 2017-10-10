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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı, adliyeye sevk edildi.

10.10.2017 - 16:46
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Edirne 54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut devriyeleri, Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri civarında, ellerinde botla nehirden karşıya geçmeye çalışan aralarında bebek, çocuk ve kadınların da bulunduğu 12 Türk vatandaşı yakaladı.

5 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan araştırmada, gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edilen öğretmen, başbakanlık röportörleri ve 'İzmir emniyet imamı' olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 1'i kadın, 5 şüpheli, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

2 MAHKEME TARAFINDAN YAKALAMA KARARI VARDI

İzmir Emniyet imamı olduğu öne sürülen Abdullah B. hakkında, 2 mahkeme tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olduğu belirtildi. Şüphelilerin adliyedeki soruşturmaları devam ediyor.

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

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