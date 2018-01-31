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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 108 göçmen yakalandı

İzmir'de sahil güvenlik ekiplerinin 2 ayrı düzenlediği operasyonda Yunan adalarına gitmeye çalışan 108 kişi yakalanarak, göç idaresine teslim edildi.

İHA | 31.01.2018 - 16:45..
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Dün saat 10.15 sıralarında, Menderes ilçesi Özdere önlerinden bir grup göçmenin, yasa dışı yollarla Yunan adalarına gitmek için denize açıldığı ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gitti.

SAHİL GÜVENLİKTEN 2 AYRI OPERASYON

Tespit edilen hareketli lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durdurularak içerisindeki 40 Suriye, 5 Dominik Cumhuriyeti, 4 Etiyopya, 4 Gabon, 2 Mali, 1 Somali, 1 Uganda, 1 Senegal uyruklu olmak üzere 36’sı erkek, 11’i kadın, 11’i çocuk toplam 58 göçmen yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 108 göçmen yakalandı

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Bugün saat 00.10 sıralarında ise Dikili ilçesi Madra Çayı önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen hareketli lastik bot durdurdu.

Botun içerisindeki Suriye uyruklu 29’u erkek, 10’u kadın, 11’i çocuk 50 göçmen yakalandı. İki ayrı operasyonda toplam 108 göçmen yakalanmış oldu. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 108 göçmen yakalandı

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