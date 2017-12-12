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Yunanistan’a kaçmaya çalışan 31 Suriyeli göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 31 Suriyeli göçmenin ifade işlemleri sürüyor.

İHA | 12.12.2017 - 13:58..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 31 Suriyeli göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 31 Suriyeli göçmen yakalandı

YAKALANMA ANLARI KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Gece saatlerinde Akyarlar sahilinden bindikleri 6 metrelik hız teknesiyle Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan 7’si kadın, 15’i çocuk, 9’u erkek toplam 31 Suriyeli göçmen, bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edildi. Ekipler, hız teknesinin peşine düşerek kısa bir kovalamacanın ardından tekneyi durdurdu.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 31 Suriyeli göçmen yakalandı

Sahil güvenlik botuna alınan kaçaklar ve hız teknesi, işlemleri yapılmak üzere Bodrum’a getirildi. 31 göçmenin yakalanma anları, sahil güvenlik ekiplerince saniye saniye kaydedildi. İstanbul’dan Bodrum’a getirilen Suriyeli göçmenlerin ifade işlemleri sürüyor.

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