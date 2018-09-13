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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

Balıkesir'den Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 14 kişi yakalandı. Soruşturmaları yapılan şüphelilerden 5'i FETÖ'den cezaevine gönderildi.

İHA | 13.09.2018 - 00:10..
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Ayvalık'dan yasa dışı yollar ile Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı

ARALARINDA MEMURLAR VAR

Şüphelilerden, Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen Servet Ataseven, Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen Serdar Okur, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen Enes Özgen, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen Abdullah Mahir Okur ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan Niyazi Üçok, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü tutuklandı


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