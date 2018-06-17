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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, askeri yasak bölgede yakalandı.

AA | 17.06.2018 - 11:48..
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nın sınır boyunda görevli "Hudut Kartalları" olarak anılan Hudut Birliği askerleri, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 kişilik bir grubu tespit etti.

ARALARINDA İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYEN DE VAR

Askerler tarafından yakalanan şüphelilerin, örgütün okulunda çalışan Esma K, ihraç edilen eski akademisyen Haluk S, terör örgütünün yayıncılık şirketinde çalışan Taner A, örgütün okulunda çalışan Lokman K. ile Nurten S. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin aralarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullananlar ve aranmaları bulunanlar da olduğu belirlendi.

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