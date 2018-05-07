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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, askerler tarafından yakalandı.

DHA | 07.05.2018 - 17:19..
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'de Yunanistan'a sınır, birinci derece askeri yasak bölgede, Meriç Nehri kenarında kalabalık grup gördü.

MÜLTECİLERİN ARASINA GİRMİŞLER

Grubun yanına giden askerler, yaptığı incelemede, Suriyeli ve Afganistanlı mülteciler arasında 6 kişinin FETÖ/PDY üyesi olduğunu tespit etti.

Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, örgütün okullarında çalışan eski öğretmen, üniversite öğrencisi, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan ve haklarında aranma ile yurt dışı çıkış yasağı bulunan F.M.K. (30), M.Ö. (37), E.T. (40), E.Ö. (35), S.Y. (28)  ve T.T. (37) olduğu anlaşıldı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden S.Y. ve F.M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ö., soruşturmasının sürdürüldüğü Muğla'ya gönderildi. Diğer şüphelilerin soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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