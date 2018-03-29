Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift yakalandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin okul ve yurtlarında görev yapan A.B. ile eşi S.B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

YUNANİSTAN'A KAÇIŞ PLANI

Çiftin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çiftin bazı kişilerle bağlantı kurup yurt dışına kaçmayı planladığı belirlendi.

KARS'A GÖTÜRDÜLER

Ekiplerce takibe alınan ve örgüt ile iltisak ve irtibatları olduğu anlaşılan A.B. ve S.B., Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Zanlılar sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a götürüldü.