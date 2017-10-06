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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Edirne'de örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen H.Y., Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

06.10.2017 - 09:58
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı devriye ekipleri, Doyran Köyü'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 şüpheliyi yanlarındaki 2 çocuğuyla birlikte yakaladı.

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMI

Yapılan incelemede gözaltına alınan şüphelilerden H.Y.'nin örgüte bağlı bir okulda öğretmen olduğu ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'mahrem imamı' olduğu, eşi İ.Y.'nin ise KHK ile Malatya'da öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi.

ÇOCUKLAR YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yurt dışına çıkış yasağı olduğu belirlenen şüpheliler H.Y. ve eşi İ.Y. ifadeleri için hudut karakoluna götürülürken, 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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