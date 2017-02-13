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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler gözaltında

FETÖ ile bağlantıları bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

13.02.2017 - 11:23
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında eski iç denetçi A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler gözaltında

4 BİN EURO VE 2 BİN LİRA

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin euro ve 2 bin lira ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler gözaltında

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

İŞSİZİM DEDİ

Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler gözaltında

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YAKALAMA KARAR VARDI

FETÖ/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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