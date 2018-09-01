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4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

Midilli Adası'na kaçmak için denize açılan FETÖ'cüler, teknenin batması sonucu ele geçirildi.

İHA | 01.09.2018 - 08:57..
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4 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmak için çocuklarını ölüme sürükledi

Ayvalık'taki Çıplak Ada mevkisinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri bir teknenin battığını tespit etti. Harekete geçen ekip, boğulmak üzere olan 2'si çocuk 6 kişiyi kurtardı.

FETÖ'cülerin teknesi alabora oldu VİDEO

4'Ü DE FETÖ'CÜ ÇIKTI

Fiber tekne ile yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 6 kişi kurtarıldıktan sonra Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kimlik tespiti, GBT sorgusu ve üst aramaları sonrası E.K., G.K., E.K., A.D., Ş.D. ve E.N.D. isimli 6 kişiden 4 yetişkinin FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bursa'da haklarında adli işlem yapıldığı öğrenilen 4 kişinin üzerinden 13 bin euro ve 5 bin 350 dolar para çıktı.

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