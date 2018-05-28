Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 22 FETÖ'cü adliyede

1 Türkiye’nin 152’nci göçmen sağlığı merkezi açıldı Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, AB'nin hibe fonları ile oluşturulan göçmen sağlığı merkezlerinin 152’ncisi Kayseri'de açıldı.

2 'Dünyanın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, yıllardır süren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu, yeraltı su seviyesinin sürekli düşmesi nedeniyle kurudu.

3 En çok kazanan hakem Ali Palabıyık oldu Futbolda 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından Türkiye'de görev yapan hakemlerin kazancı da belli oldu. Zirvede 425 bin TL'lik gelirle Ali Palabıyık yer aldı.

4 Ramazan ayında diş temizliği Diş fırçalamak vücudu besleyen bir durum olmadığı için oruçluyken de diş macununu yutmamak kaydıyla diş fırçalamanın bir mahsuru yok.

5 Hamilelikte cilt bakımı tüyoları Estetisyen Tuğçe Ürüm, hamilelik sürecinde vücudumuzda olan değişimlere karşı vücudumuzun nasıl ayakta duracağına dair sağlıklı önerilerde bulundu.

6 Günün kitabı: Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu Sürprizlerle dolu Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu, galaksiler arası bir aşk, azim ve keşif seyahati...