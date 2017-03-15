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Yunanistan'a sığınan 3 darbeci asker kayıp

Yunan basını ülkelerine giren 3 FETÖ'cü askerden haber alınamadığını, Türkiye'ye iade edilmiş olabileceklerini yazdı.

15.03.2017 - 08:51
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Yunanistan'a sığınan 3 darbeci asker kayıp

Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi, 15 Temmuz sonrasında bu ülkeye kaçan darbecilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

SUİKAST TİMİNDEYDİLER

Gazeteye göre; Marmaris'teki suikast girişimiyle bağlantılı 3 asker daha Yunanistan'a kaçtı ve bu askerler kayıp.

Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine karıştığı iddia edilen Halil Çetin ve Fatih Arık adlı iki komandonun Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

İFADELERE DAYANAN İDDİA

To Vima, iddiayı Çetin ve Arık'ın ifadelerine dayandırdı. Darbecilerin ifadesine göre 15 Temmuz sonrası Dedeağaç'tan Yunanistan'a girdiklerinde yanlarında 3 asker daha vardı.

3 FETÖ'CÜDEN HABER YOK

Askerler, Selanik'ten Atina'ya gitmek üzere otobüse binen 3 komandodan daha sonra hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

İADE EDİLMİŞ OLABİLİRLER

Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan ve Mustafa Özal adlı kayıp komandoların Yunan makamları tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade edilmiş olabileceği söyleniyor.

5 darbeci asker daha Yunanistan'a kaçtı haberi

Yunanistan'a sığınan 3 darbeci asker kayıp

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