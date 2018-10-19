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Yunanistan'a yüzen Pakistanlıyı tekne kaptanı kurtardı

Bodrum'dan çocuk can simidi ve beline bağladığı bir poşetteki ekmekle yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan Pakistanlı, denizde baygınlık geçirdi.

DHA | 19.10.2018 - 18:43..
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Bodrum kıyılarından yalnız başına denize açılan Pakistan uyruklu Nur Muhammet, yüzerek İstanköy Adası'na gitmek istedi.

Çocuk can simidiyle denize açılan ve belindeki poşette de ekmek bulunan Muhammet, Karaada açıklarında baygınlık geçirdi. Açık denize sürüklenen Muhammet, mavi yolculuk yapan bir yatın kaptanı Enver Kantarmış tarafından fark edildi.

SAHİL GÜVENLİK'E TESLİM EDİLDİ

Yatın rotasını değiştirerek suyun yüzeyinde yaşam mücadelesi veren Muhammet'i yardımcılarıyla birlikte denizden alan Kantarmış, olayı Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet, Sahil Güvenlik ekibine teslim edildi.Yunanistan'a yüzen Pakistanlıyı tekne kaptanı kurtardı

"AŞIRI YORGUNLUKTAN BAYGINLIK GEÇİRMİŞ"

Pakistanlı Muhammet'i kurtaran kaptan Enver Kantarmış, Sahil Güvenlik ekiplerine verdiği bilgide, "Turistlerle mavi yolculuktaydık, denizin üzerinde can simidine bağlı birini gördük. Hava çok durgundu bu nedenle kolay fark ettik. Ardından hemen rotamızı değiştirip yardıma koştuk. Umut yolculuğuna çıkan ve yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan genç aşırı yorgunluktan baygınlık geçirmişti, tekneye alarak ilk yardımı yaptık" dedi.

Yunanistan'a yüzen Pakistanlıyı tekne kaptanı kurtardı

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