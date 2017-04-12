Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

YUNANİSTAN'DA ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ TAMAM

Yunan yetkililerce yapılan açıklamada söz konusu havalimanlarının özelleştirilmesine ilişkin sürecin tamamlandığı belirtildi.

Havalimanlarının, düzenlenen imza töreniyle, Alman devleri Fraport AG ve SLENTEL Ltd. şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyuma devrinin yapıldığı ifade edildi.

Satış Alman Cumhurbaşkanı'nın Atina ziyaretinden hemen sonra gerçekleşti.

40 YILLIĞINA DEVRALDILAR

Açıklamada, konsorsiyumun 40 yıllığına devraldığı havalimanlarının işletmesi için 1 milyar 234 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

10 MİLYAR EURO GELİR

Söz konusu dönemde konsorsiyumun elde edeceği gelirin ise 10 milyar euroyu aşacağı kaydedildi.

ADALARDAKİ LİMANLAR DA DAHİL

Özelleştirilen havalimanları arasında, Yunanistan'ın en büyük ikinci kenti Selanik'in yanı sıra Mykonos, Santorini, Midilli, Sisam ve Rodos gibi adalardaki havalimanları bulunuyor.

Yunanistan'ın uluslararası kreditörlerle yaptığı üçüncü kurtarma paketi anlaşması kapsamında özelleştirmelerden 50 milyar euroluk gelir elde etmesi hedefleniyor.