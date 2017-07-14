Yunanistan’da 15 ay maaşını almayan kadın intihar etti

Yenitsa bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Atina isimli kadın, bulunduğu ekonomik çıkmazdan kurtulmanın çaresini intiharda buldu.

Hikayesini daha da trajik kılan, ekonomik krizin baş gösterdiği ilk yıllarda babasının da aynı "çareye” başvurmasıydı. Küçük bir işletme sahibi olan babası, günden güne artan ekonomik sorunlardan nefes alamayınca 5 yıl önce bürosunun içinde kendini asmıştı.

15 AY MAAŞINI ALAMADI, İNTİHAR ETTİ

Bir markette çalışan, ancak 15 ay boyunca maaşını almayan ve uzun süre içine kapanan Atina da geride hayatına son vermesinin nedenlerini açıklayan bir not bıraktıktan sonra evinin banyosuna kapandı ve bileklerini keserek hayatına son verdi.

"NE YAZIK Kİ EKONOMİK KRİZ ONLARI ÇÖKERTTİ"

Talihsiz kadının cansız bedenini erkek kardeşi buldu. Haberi duyan akrabalarından biri "İnanamıyorum. Çok çalışkan, mücadeleci bir kadındı. İki kardeşi var, onları düşünüyorum. Henüz babalarının ölümünün şokundan kendilerine gelemediler, şimdi de yeni bir facia ile karşı karşıya geldiler. Babaları da çok onurlu ve çalışkan bir adamdı. Ne yazık ki ekonomik kriz onları çökertti” dedi.