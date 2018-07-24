Yunanistan'da 3 günlük yas ilan edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki orman yangınlarında ölü sayısı 77'ye ulaştı.

Yangın felaketi açısından 2007'den bu yana en kötü dönemini yaşayan ülkede 3 gün yas ilan edildi. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

"ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR"

Yangın felaketinin yaşandığı Rafina şehrinin belediye başkanı Evangelos Bournous Skai Tv'ye yaptığı açıklamada ölü sayısının 60'ı aştığını söyledi. Bournous "Ölü sayısı yükseliyor. Çoktan 60'ı geçti" diye konuştu.

Yunanistan'daki yangından fotoğraflar GALERİ

ONLARCA YARALI VAR

Daha önce Yunan Sivil Savunma Genel Sekreterliği, Atina yakınlarındaki yangınlarda en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 157 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kızılhaç Mati kasabasındaki deniz kenarındaki bir villanın bahçesinde 26 kişinin daha cesedinin daha bulunmasıyla da ölü sayısı 24'ten 50'ye çıkmıştı.