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Yunanistan'da bir günde 36 orman yangını

Yunanistan’ın değişik bölgelerinde son 24 saat içinde 36 orman yangını kaydedildi.

01.08.2017 - 12:32
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  2. Dünya

Yangınların çoğu hemen söndürülürken, hâlâ kontrol altına alınamayan yangınların devam ettiği duyuruldu.

Yunanistan'da bir günde 36 orman yangını

Dün öğleden sonra Attika’nın Kalivia bölgesinde çıkan yangınla bütün gece mücadele eden itfaiye kuvvetleri ve gönüllüler alevlerin evlere yaklaşmalarını önlediler.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye sözcüsüne göre dün gece söndürme çalışmalarına 30 itfaiye aracı, 80 itfaiyeci, 11 gönüllü araç ve civardaki belediyelerin 27 itfaiye aracı katıldı.
Sabah saatlerinde tekrar seferber edilen 3 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla yangının Skordi tepesine çekilmesi sağlandı.

Yunanistan'da bir günde 36 orman yangını

60 DÖNÜM ORMAN VE 20 DÖNÜM ÇAYIR YANDI

Diğer yandan Peloponez’in Kiato bölgesi yakınlarında dün akşam çıkan yangın söndürüldü, Yanya’nın Zitsa bölgesindeki yangın 60 dönüm orman ve 20 dönüm çayır yandıktan sonra kontrol altına alınırken, Messinia bölgesindeki yangın ise hâlâ devam ediyor.

Şiddetli rüzgâr yangın söndürme çabalarını zorlaştırıyor.

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