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Yunanistan'da bir mafyanın deposu ele geçirildi

Batı Attika Mafyası olarak bilinen şebeke üyelerinin gizli depolarında 1 tona yakın mücevher ve 100 bin euro para bulundu.

25.06.2017 - 08:58
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Yunanistan'daki şebeke ile işbirliğinde bulunan 43 yaşındaki rehinci ve karısının bir hafta önce tutuklanmalarının ardından çalınan eşyaların nerede saklandığını tespit eden polisler gözlerine inanamadı.

ATİNA'DA KİRALADIKLARI 2 DAİREDE ORTAYA ÇIKTI

Rehincinin, Attika’nın, özellikle sosyete bölgelerinde ve Selanik’te faaliyet gösteren şebekenin çaldıklarını Atina’nın kuzeyinde bulunan Halandri bölgesinde kiraladığı iki dairede sakladığı ortaya çıktı.

MÜCEVHERLER VE PARALARA EL KONULDU

Rehinci tutuklandığı sırada arabasında sakladığı mücevherler arasında dünyada tek olan 150 bin euro değerinde bir de saat bulundu. Polisin araçta bulduğu 60 bin euroya da el kondu.

Yunanistan'da bir mafyanın deposu ele geçirildi

Gizli dairelerde mücevherler, ikonalar, değerli eşyalar ve paradan başka altın eritmek için 4 fırın, şekillendirmek için kalıplar, altını ölçmek için spektograf ve özel teraziler de bulundu.

ÇALINANLARIN 6 MİLYON EURONUN ÜSTÜNDE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu arada şebeke üyesi oldukları anlaşılan 7 kişinin isimleri ve şimdiye kadar kimliği bilinmeyen 52 yaşındaki bir Türk’ün kimliği belli oldu.

Çalınanların 6 milyon euronun üstünde olduğu düşünülüyor. Kuzeydoğu Attika Polis Merkezinde el konulan mücevherlerin toplu resminin çekilmesi mümkün olmadığından bu iş için Marusi Belediyesi’ne ait bir alana taşınacak. Şebeke ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Yunanistan'da bir mafyanın deposu ele geçirildi

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