Yunanistan'da bir milletvekili ne kadar maaş alıyor

Yunanistan'da batık ekonomisi, başka ülkelerce alay konusu olmuş durumda. Öyle ki ülkede yaşayanlar ekonominin durumundan hayli rahatsız; Çipras bir kredi borcunu kapatmadan yenisini alıyor, iflas çanlarını sürekli çalıyor.

MALİYETİ EN AZ 15 BİN EURO

Ancak batık Yunanistan'da bir milletvekilinin iki danışmanıyla birlikte Yunan Parlamentosuna aylık maliyeti 15.051 euro.

Bunun dışında komisyonlara katılınca ya da parlamentonun başka faaliyetleri için ve korumaları için de farklı ödenekler alıyorlar.

BİR YILDA 180 BİN EURO

Yıllık bazda bir milletvekili Yunan Parlamentosu’na 180.612 euro’ya mal oluyor. Eğer milletvekili sayısı 300’den 200’e düşürülürse, yaklaşık 18,06 milyon euro tasarruf edilmiş olacak.



MADDE MADDE NEYE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR

Azınlıkça’nın Türkçeye çevirerek aktardığı habere göre milletvekillerinin aldıkları ücretler şöyle:



1. 5.705 euro aylık milletvekili maaşı

2. Emekliye ayrıldıklarında 4.880 euro emekli maaşı

3. Komisyonlara katılım için saat başı 250 euro. Parlamentonun yaz oturumları için ayda ekstradan 150 euro ve komisyonlar için toplamda ayda 1.250 euro

4. Taşra milletvekillerine – bunlara Batı Trakyalılar da dahil – aylık 1.000 euro kira masrafı için finansman

5. Ofis masrafları için bir kereye mahsus olmak üzere 1.500 euro ve ‘seçmenlerle yoğun iletişim’ nedeniyle yortularda 1.000 euro. Noel, Paskalya ve İzin bahşişi bunlara dahil değil.

6. 104 uçak bileti hakkı, tren ve şehir içi otobüslerle sınırsız ücretsiz seyahat. Yılda yaklaşık 11.500 euro veya ayda 960 euro

7. Lüks makam aracı, 600 euro'ya kadar benzin finansmanı, bir koruma, 4 cep telefonu ve bir sabit ev telefonu. Yani sabit telefonlar için yılda yaklaşık 11.800 euro (ayda 983 euro) ve cep telefonları için ayda maksimum 200 euro.

8. Milletvekilliği süreleri boyunca dokunulmazlık

9. Maaş ve emekli maaşlarının bir bölümü için vergiden muafiyet

10. Sekreter desteği için 4+1 çalışan hakkı. Bunlar için aylık yaklaşık2.263 euro finansman, ki bu meblağa aylık 1.000 euro civarındaki ‘posta harcı’ da dahildir.

11. Faizsiz kredi hakkı

12. Çocukları için ücretsiz spor salonu, sauna, anaokulu

13. Arkeolojik alanlara ücretsiz ziyaret

14. Otoban gişesi ücreti ödemekten muafiyet

15. Yurtdışına parlamento komisyonu üyesi olarak ziyaret gerçekleştirdiklerinde ücretsiz bilet, otel ve yemek

16. Çocuk sahibi vatandaşlara verilen “çocuk parası”nın benzeri olan aile yardımı için yıllık 600 euro veya ayda 50 euro.