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Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

Aldığı borçlarla acil ihtiyaçlı krizden kurtulan Yunanistan, kurtarma paketi programının ardından ilk bütçeyi meclise sundu. 2060'a kadar borcu olan Yunanistan, oranlarda büyüme gösterdi.

AA | 02.10.2018 - 00:48..
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Yunanistan'da bütçe tasarısı mecliste

Yunanistan hükümeti, Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı bütçeyi meclise sundu. Yunanistan'da bu yıl için büyüme oranı aşağı yönlü revize edildi.

"GELİŞECEĞİZ, BÜYÜYECEĞİZ, İŞSİZLİĞİ İNDİRECEĞİZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2015-2018 yılları arasında tatmin edici bir mali performans gösterildiğine işaret edilerek, bunun kademeli olarak hane halkı geliri, kalkınma ve sosyal yardımın kronik sorunlarını çözecek bir politikaya imkan tanıdığı savunuldu.

Bütçe tasarısında bu yıl için büyüme oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2,1'e çekilirken, 2019 büyüme tahmini yüzde 2,5'e çıkarıldı. Tasarıda, işsizliğin ise gelecek yıl yüzde 16,3'e düşeceği tahmininde bulunuldu.

PEKİ YA GERÇEKLER

Yunanistan, 2010’dan bu yana, 256.6 milyar eurosu Avrupalı ortaklarından, 32.1’i ise Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) olmak üzere 288.7 milyar euro mali destek aldı. Atina’nın ödemesi gereken borç tutarı ise toplamda 322 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Mali kurtarma şemsiyesinden çıkan Yunanistan’ın borçları GSYH’sinin yüzde 180’ine ulaşmış durumda.

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