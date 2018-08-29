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Yunanistan’da Çipras üçüncü kabine revizyonunu yaptı

Yunanistan'da yeni kabine revizyonu yapıldı, yeni hükümet kadrosu açıklandı.

DHA | 29.08.2018 - 12:15..
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2015 yılının Eylül ayından bu yana gerçekleşen üçüncü kabine revizyonunu gerçekleştirdi.

Yunanistan’da Çipras üçüncü kabine revizyonunu yaptı

Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos tarafından açıklanan yeni hükümet kadrosu şöyle:

Başbakan: Aleksis Çipras
Hükümet Vekili: Yiannis Dragasakis
- İçişleri Bakanlığı
Bakan: Aleksandros Hariçis
Bakan Yardımcısı: Marina Hrisoveloni
Makedonya- Trakya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Katerina Notopulu.
- Vatandaşı Koruma Bakanlığı
Bakan: Olga Yerovasili
Bakan Yardımcısı: Katerina Papakosta
- Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı:
Bakan: İoannis Dragasakis
Bakan Vekili: Steryios Piçiorlas
Bakan Yardımcısı: Stathis Yiannakidis
- Dijital Politikadan sorumlu, Radyo-Televizyon ve İletişim Bakanlığı:
Bakan: Nikos Papas
Bakan Vekili: Lefteris Kreços
- Milli Savunma Bakanlığı:
Bakan: Panos Kammenos
Bakan Vekili: Panos Rigas
Bakan Yardımcısı: Maria Kollia Çaruha
- Eğitim, Araştırma ve Din Bakanlığı:
Bakan: Kostas Gavroğlu
Araştırmadan Sorumlu Bakan Vekili: Konstandinos Fotakis
Bakan Yardımcısı: Meropi Cufi
- Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı:
Bakan: Efi Ahçioğlu
Sosyal Dayanışma Bakan Vekili: Theano Fotiu
Sosyal Sigorta Bakan Yardımcısı: Anastasios Petropulos
Çalışma,  Sosyal Sigorta ve Sosyal Dayanışma Bakan Yardımcısı: Thanos İliopulos
- Dışişleri Bakanlığı:
Bakan: Nikos Kotzias
Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili: Yiorgos Katrugalos
Din İşleri Bakan Yardımcısı: Markos Bolaris
Yurtdışında Yaşayan Yunanlılardan Sorumlu Bakan Yardımcısı: Terens Spenser Kuik
- Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanlığı:
Bakan: Mihalis Kalogiru
Bakan Vekili: Dimitrios Papangelopulos
- Maliye Bakanlığı:
Bakan: Eukleidis Tsakalotos
Bakan Vekili: Yiorgos Huliarakis
Bakan Yardımcısı: Katerina Papanatsiu
- Sağlık Bakanlığı:
Bakan: Andreas Ksanthos
Bakan Vekili: Pavlos Polakis
- İdarî İşleri Örgütleme Bakanlığı:
Bakan: Mariliza Ksenogiannakopulu
- Kültür ve Atletizm Bakanlığı:
Bakan: Mirsini Zorba
Kültür ve Atletizm Bakan Yardımcısı: Konstandinos Stratis
Atletizm Bakan Yardımcısı: Yeoryios Vasiliadis
- Çevre ve Enerji Bakanlığı:
Bakan: Yiorgos Stathakis
Bakan Vekili: Sokratis Famelos
Bakan Yardımcısı: Yorgos Dimaras
- Altyapı ve Taşımacılık Bakanlığı:
Bakan: Hristos Spirtzis
Bakan Yardımcısı: Nikos Mavraganis
- Göçmen Politikası Bakanlığı:
Bakan: Dimitris Viças
- Denizcilik ve Adalar Bakanlığı:
Bakan: Fotis Kuvelis
Bakan Yardımcısı: Nikolaos Santorinios
- Gıda ve Ziraat Bakanlığı:
Bakan: Stavros Arahovitis
Bakan Yardımcısı: Vasilios Kokkalis
Bakan Yardımcısı: Olimbia Teliyioridu
- Turizm Bakanlığı:
Bakan: Elena Kundura
- Devlet Bakanı: Aleksandros Flamburaris
- Devlet Bakanı: Hristoforos Vernardakis
- Başbakan Vekili: Dimitrios Liakos
- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü: Dimitris Canakopulos
- Hükümet Genel Sekreteri: Akritas Kaidacis

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