taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.728
USD
4,0806
EURO
5,0518
ALTIN
175,62
PETR
70,0500

Yunanistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları

Ülkede son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların büyük bir kısmı, aile fertleri tarafından işlendi.

AA | 10.04.2018 - 14:14..
  1. Haberler
  2. Dünya

4

Yunanistan’da küçük çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları endişe verici boyutlara ulaştı.

Basında yer alan Yunanistan Polis Teşkilatı (ELAS) verilerine göre, son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların büyük bir kısmının, aile fertleri tarafından işlendi.

"ORTAYA ÇIKARILAN VAKALAR BUZ DAĞININ SADECE TEPESİ"

Atina’da yayımlanan “Nea Selida” gazetesi, konuya ilişkin haberinde, kısa süre önce ortaya çıkarılan küçük çocuklara yönelik üç ayrı cinsel istismar olayının Yunan kamuoyunu derinden sarstığına işaret ederek, “Ortaya çıkarılan vakaların buz dağının sadece tepesi olduğunu herkes biliyor.” ifadelerine yer verdi.

"PEDOFİLİ YUNANİSTAN'DA ÖTEDEN BERİ VAR"

Atina Pantion Üniversitesi öğretim üyelerinden Antonis Magganas, “Pedofili, Yunanistan’da öteden beri bir var olan fenomen.” dedi ve sorunun son yıllarda daha sık ortaya çıktığını söyledi.

"HER 8 ÇOCUKTAN BİRİ CİNSEL TACİZE UĞRUYOR"

Magganas, ülkede yaşanan çocuk istismarı vakalarının, adalete intikal edenlerden çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, “Adalete intikal eden vakalarla, bu konuda bizden yardım isteyenlerin sayısı arasında büyük fark bulunuyor. Çocuk Sağlığı Enstitüsünün araştırmasında her 8 çocuktan birinin cinsel tacize uğradığı tespit edildi. Küçük çocuklara yapılan cinsel saldırılar endişe verici boyutlarda.” dedi.

"SORUNUN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR"

Daha önce sosyal nedenlerden dolayı gizlenmeye çalışılan çocuk istismarı vakalarının artık açıkça konuşulmaya başlandığını vurgulayan Magganas, “Yunanistan, gecikmeli de olsa çocuk istismarına tepki gösteren ülkeler arasına girmeye başladı. Bu konuda değişen şey sorunun görünümü. Sonunda ‘millet ne der’ tabusu kırılmaya başlıyor.” diye konuştu.

"ÇOCUĞUN KENDİ AİLE ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILIYOR"

Çocuk Gülümsemesi Vakfı psikologlarından Agky Ksenaki de çocuklara yönelik cinsel istismarın genellikle yakınları tarafından işlendiğini belirterek, “Maalesef bize ulaşan vakaların çoğu, çocuğun kendi aile çevresindeki kişiler tarafından yapılan cinsel istismar olaylarıyla ilgili. Bu, meselenin ortaya çıkarılmasının daha çok gecikmesine neden oluyor.” dedi.

YAŞANAN SON VAKALAR

Katerini kentinde kısa süre önce 14 yaşında kız çocuğuna 6 yıldır tecavüz ettiği belirlenen ve aralarında çocuğun babasının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Agrinyo kentinde 14 yaşındaki 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan 30 yaşında bir kişi ile Selanik’te 12 ila 15 yaşlarındaki çocukları para karşılığında kandırarak tecavüz eden 63 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Volos kentinde 70 yaşında bir kişi 11 yaşındaki torununa tecavüz ettiği için 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Kos Adası’nda da 65 yaşında bir kişi 7 ve 11 yaşlarındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan'da ilk çöl insanı fosili bulundu
Suudi Arabistan'da, çölde yaşamış ilk insana ait olduğu sanılan 85 bin yıllık parmak fosili bulundu.
Suudi Arabistan'ın, Katar'ı ana karadan ayırma planı
Suudi Arabistan'ın Katar sınırında planladığı "Selva Kanalı" projesinin ilk adımı olarak sınır kapısının kontrolünün tamamen sınır muhafızlarına bırakılması yönünde talimat verildiği bildirildi.
Dünyanın en yaşlı erkeği Japonya'dan
Guinness Dünya Rekorları, 112 yaşındaki Masazo Nonaka'yı dünyanın en yaşlı erkeği kabul etti.
Duma’da patlamamış kimyasal füze bulundu
Doğu Guta’nın Duma ilçesine cumartesi günü yapılan kimyasal füze saldırısında atılan patlamamış bir füzenin görüntüleri yayınlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

161
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

112
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

62
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

135
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

90
MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM