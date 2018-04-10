Yunanistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları

Yunanistan’da küçük çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları endişe verici boyutlara ulaştı.

Basında yer alan Yunanistan Polis Teşkilatı (ELAS) verilerine göre, son 2,5 yılda 15 yaş altı 325 çocuk tecavüze uğradı. Saldırıların büyük bir kısmının, aile fertleri tarafından işlendi.

"ORTAYA ÇIKARILAN VAKALAR BUZ DAĞININ SADECE TEPESİ"

Atina’da yayımlanan “Nea Selida” gazetesi, konuya ilişkin haberinde, kısa süre önce ortaya çıkarılan küçük çocuklara yönelik üç ayrı cinsel istismar olayının Yunan kamuoyunu derinden sarstığına işaret ederek, “Ortaya çıkarılan vakaların buz dağının sadece tepesi olduğunu herkes biliyor.” ifadelerine yer verdi.

"PEDOFİLİ YUNANİSTAN'DA ÖTEDEN BERİ VAR"

Atina Pantion Üniversitesi öğretim üyelerinden Antonis Magganas, “Pedofili, Yunanistan’da öteden beri bir var olan fenomen.” dedi ve sorunun son yıllarda daha sık ortaya çıktığını söyledi.

"HER 8 ÇOCUKTAN BİRİ CİNSEL TACİZE UĞRUYOR"

Magganas, ülkede yaşanan çocuk istismarı vakalarının, adalete intikal edenlerden çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, “Adalete intikal eden vakalarla, bu konuda bizden yardım isteyenlerin sayısı arasında büyük fark bulunuyor. Çocuk Sağlığı Enstitüsünün araştırmasında her 8 çocuktan birinin cinsel tacize uğradığı tespit edildi. Küçük çocuklara yapılan cinsel saldırılar endişe verici boyutlarda.” dedi.

"SORUNUN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR"

Daha önce sosyal nedenlerden dolayı gizlenmeye çalışılan çocuk istismarı vakalarının artık açıkça konuşulmaya başlandığını vurgulayan Magganas, “Yunanistan, gecikmeli de olsa çocuk istismarına tepki gösteren ülkeler arasına girmeye başladı. Bu konuda değişen şey sorunun görünümü. Sonunda ‘millet ne der’ tabusu kırılmaya başlıyor.” diye konuştu.

"ÇOCUĞUN KENDİ AİLE ÇEVRESİNDEKİ KİŞİLER TARAFINDAN YAPILIYOR"

Çocuk Gülümsemesi Vakfı psikologlarından Agky Ksenaki de çocuklara yönelik cinsel istismarın genellikle yakınları tarafından işlendiğini belirterek, “Maalesef bize ulaşan vakaların çoğu, çocuğun kendi aile çevresindeki kişiler tarafından yapılan cinsel istismar olaylarıyla ilgili. Bu, meselenin ortaya çıkarılmasının daha çok gecikmesine neden oluyor.” dedi.

YAŞANAN SON VAKALAR

Katerini kentinde kısa süre önce 14 yaşında kız çocuğuna 6 yıldır tecavüz ettiği belirlenen ve aralarında çocuğun babasının da bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı. Agrinyo kentinde 14 yaşındaki 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan 30 yaşında bir kişi ile Selanik’te 12 ila 15 yaşlarındaki çocukları para karşılığında kandırarak tecavüz eden 63 yaşında bir kişi gözaltına alınmıştı.

Volos kentinde 70 yaşında bir kişi 11 yaşındaki torununa tecavüz ettiği için 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Kos Adası’nda da 65 yaşında bir kişi 7 ve 11 yaşlarındaki yeğenlerine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.