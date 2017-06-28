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Yunanistan'da çöp krizi devam ediyor

Temizlik işçilerinin yaptığı grev nedeniyle sokaklarda kalan çöpler, halkın sağlığını tehdit etmeye başladı.

28.06.2017 - 08:00
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Yunanistan'da sözleşmelerinin yenilenmesini isteyen temizlik işçilerinin sekiz gündür çöpleri toplamayı reddetmesi nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

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Sendikalar 6 bin 500 işçinin sözleşmeleri sona erdiği için işlerini kaybetme riski olduğunu söylerken, toplanmayan çöpler nedeniyle toplum sağlığının tehdit altında olduğu aktarıldı.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sokaklarda biriken çöp yığınlarının dayanılmaz kokular yaydığı, başkent Atina ve diğer kentlerdeki sakinlerin sokaklardaki böcek, fare, başıboş kedi ve köpek sayısındaki artıştan şikayet ettiği aktarıldı.

Yunanistan'da çöp krizi devam ediyor

PROTESTO GÖSTERİLERİ

Yunanistan'ın uyguladığı tasarruf tedbirleri nedeniyle birçok işçiye artık geçici sözleşme yapılıyor. Temizlik işçilerinin grevi Atina'da düzenlenen bir gösteri ile de pazartesi günü protesto edildi. Başkentin merkezinde 5 bin kişinin toplanarak uluslararası kredi sağlayıcıları tarafından dayatılan tasarruf tedbirlerini protesto ettiği bildirildi.Yunanistan'da çöp krizi devam ediyor

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