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Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

Yunanistan'da yönetime el koyması için orduyu göreve çağıran aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekili Constantinos Barbarousis tutuklandı.

Detay Haber | 16.06.2018 - 15:58..
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Savcılık, Constantinos Barbarousis hakkında "vatana ihanet iddiasıyla" soruşturma başlattı.

Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılıktan yapılan açıklamada, bu tür bir suçtan soruşturma açıldığı için, milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için parlamentonun onayının gerekmediğini bildirildi.

Bu arada aşırı sağcı milletvekiline kendi partisinden de tepki geldi. Altın Şafak Partisi, Constantinos Barbarousis'in son açıklamasını kınadı ve bu milletvekilinin partiden ihraç edildiğini duyurdu.

DARBE ÇAĞRISI

Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis meclisteki konuşmasında şu sert sözlerle hükümete ve cumhurbaşkanına yüklenmiştii: "Bu ülkenin siyasi liderliği ülkenin çıkarları doğrultusunda yasalar yapmak yerine kendi çıkarlarına yönelik yasalar çıkarttıklarına göre ben Yunan ordusunu ettikleri yemini tutmaya davet ediyorum. Bu ihaneti durdurmak için Başbakan Çipras'ı, Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u derhal tutuklamalılar. Kellelerini almalılar."

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