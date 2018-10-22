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Yunanistan'da emekli maaşlarında kesinti uygulanmayacak

Aleksis Çipras gururla duyurdu: Sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez Yunan emeklilerin maaşından kesinti yapılmayacak.

DHA | 22.10.2018 - 13:14..
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Yunanistan'da emekli maaşlarında kesinti uygulanmayacak

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığını Nikos Kotzias’tan devralırken, Avrupa Birliği’nin, sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısını onayladığını duyurdu.

"UMUT VERİCİ GÜNLERİ MÜJDELİYOR"

Çipras, “Avrupa Birliği sekiz yıllık kemer sıkma politikasından sonra ilk kez emekli maaşlarında kesinti uygulamasını öngörmeyen bütçe tasarısını onayladı; bu da Yunan halkı için daha umut verici günler müjdeliyor.” dedi.

Yunanistan'da emekli maaşlarında kesinti uygulanmayacak

322 MİLYAR EURO BORCU VAR

Yunanistan, 2010’dan bu yana, 256.6 milyar eurosu Avrupalı ortaklarından, 32.1’i ise Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) olmak üzere 288.7 milyar euro mali destek aldı. Atina’nın ödemesi gereken borç tutarı ise toplamda 322 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Mali kurtarma şemsiyesinden çıkan Yunanistan’ın borçları GSYH’sinin yüzde 180’ine ulaşmış durumda.

Yunanistan'da emekli maaşlarında kesinti uygulanmayacak

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