Yunanistan'da emeklilerin çilesi bitmiyor

Yunanistan’da mali kriz nedeniyle uygulanan “kemer sıkma” önlemleri son 8 yılda emekli gelirinin ortalama yüzde 40 azalmasına yol açmıştı.

Sağlık giderlerini karşılamakta zorlanan emeklilere bir kesinti daha geliyor. 2018 yılının sonunda yapılacak yeni kesintiden en büyük yarayı, 2 yıl önce emekli olanlar alacak.

KESİNTİ SINIRI KALKACAK

Yaklaşık 100 bin emeklinin bu yeni kesintilerden etkilenmesi beklenirken, 2019 yılı Ocak ayından itibaren yüzde 18 kesinti sınırı kalkacak ve kesinti tam olarak uygulanacak. Özellikle de 35 çalışma yılıyla emekliye ayrılan üniformalılara (polis, asker) uygulanacak kesintilerin ise yüzde 30,8’e ulaşması bekleniyor.