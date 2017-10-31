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Yunanistan'da eski bakana 19 yıl hapis cezası

Eski Savunma Bakanı Çohacopulos, kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

31.10.2017 - 21:07
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Atina İstinaf Ağır Ceza Mahkemesi, eski Bakan Akis Çohacopulos hakkında, kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 19 yıl ağırlaştırılmış hapis ile sivil ve siyasi haklardan 3 yıl mahrumiyet cezasına hükmetti.

3 YILIN SONUNDA KARAR VERİLDİ

Mahkeme 3 yıl süren dava sonunda, tutuksuz yargılanan Çohacopulos, eşi Viki Stamati ve kızı Areti Çohacopulos ile birlikte 16 kişiyi daha çeşitli hapis cezalarına çarptırdı.

Yunanistan'da eski bakana 19 yıl hapis cezası

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Karara göre, daha önce şartlı tahliye edilen Çohacopulos tekrar cezaevine girecek. Koridallos Cezaevi'nde yaklaşık 5 yıl kalan 78 yaşındaki Çohacopulos, 200 bin avro kefalet karşılığında şartlı tahliye edilmişti.

Yunanistan'da eski bakana 19 yıl hapis cezası

KARA PARA AKLADI

Yunanistan'da 1996-2001 yılları arasında savunma bakanlığı, 2001-2004 yılları arasında da kalkınma bakanlığı görevlerinde bulunan Çohacopulos hakkında, Alman denizaltıları ve Rus uçaksavar füzeleri alımına ilişkin sözleşme karşılığında rüşvet aldığı ve kara para aklayarak vergi kaçırdığı iddiaları üzerine dava açılmıştı.

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) kurucusu eski başbakanlardan Andreas Papandreu’nun yakın arkadaşı olan ve PASOK'un önemli isimleri arasında yer alan Çohacopulos, 2012 yılında 5 ay süren davanın sonunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atina'nın merkezinde bulunan evine el konulan Çohacopulos, ayrıca 520 bin avro para cezasına çarptırılmıştı. Çohacopulos, savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.

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