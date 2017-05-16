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Yunanistan’da gazeteciler 24 saatlik greve girdiler

Yunanistan’da Perşembe günü oylamaya sunulacak kanun tasarısına karşı gelen sendikalar greve başladılar.

16.05.2017 - 09:59
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grev

Yunan işçi ve memur sendikalarının yarın için ilan ettiği genel grevi ve protesto gösterilerini takip edebilmek için devlet ve özel sektörde çalışan tüm Yunanlı gazeteciler bugün sabah saat 6.00’dan yarın sabah saat 6.00’ya kadar sürecek 24 saatlik grevlerini bugüne aldılar.

GAZETECİLER GREVDE

Memorandum doğrultusunda sigorta ve iş haklarını ayaklar altına almak isteyen kararlara karşı geldiklerini belirten gazeteciler sendikası üyeleri “Herkesin eşit şartlarla tam süreli işe sahip olması, küçük düşürücü maaşlar ve emekli maaşları almaması, aynı zamanda işsizliğin esaslı bir şekilde önüne geçilmesi için mücadele ediyoruz.” açıklamasını yaptılar.

Bugün sabah saat 11.00’den 16.00’ya kadar sefer yapmayacak olan otobüsler, yarın tren ve metro ile beraber tekrar greve girecek, ancak halkın protesto gösterilerine katılmını kolaylaştırmak için saat 9.00’dan 21.00’e kadar grevlerine ara verecekler.

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