Yunanistan'da gençlerin yarısına aileleri bakıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun iyi yolda olduğunu söylediği Yunanistan'daki ekonomik ve mali krizin ceremesini gençler çekiyor.

Gençler arasındaki işsizliğin dramatik boyutlara vardığı Yunanistan'da, toplam işsizlerin çalışabilir nüfus içindeki oranı ise yüzde 27'yi buluyor.

İşsiz gençlerin durumunun toplum hayatı üzerindeki olumsuz etkileri her yerde kendini hissettiriyor.

AİLELERİ BAKIYOR

Yunan gençleri arasında yapılan bir ankete göre, 18-35 yaş aralığındaki Yunan gençlerin yüzde 48'i temel gelir kaynağı olarak "ebeveynlerini veya diğer akrabalarını" gösteriyor. "Maaşlı iş" ise yüzde 45 ile ikinci sırada yer alıyor.

YÜZDE 15'İ İŞ BULABİLECEĞİNE İNANIYOR

İşsiz gençlerin ise oldukça karamsar olduğu görülüyor. İşsizlerin sadece yüzde 15'i önümüzdeki 6 ay içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor.

YÜZDE 41'İ ÜLKEYİ TERK ETMEYE HAZIR

Gençlerin yüzde 29'u gelecekteki yaşam seviyelerinin, ailelerinden daha kötü olacağına inanırken, yüzde 41'i de iş bulmak için başka bir ülkeye gitmeye hazır.

Yüzde 46'sı ise iş için Yunanistan'ın başka bir bölgesine gidebileceğini söylüyor.