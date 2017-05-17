Yunanistan'daki göçmen kampında 40 kişi yemekten zehirlendi

Suda göçmen kampında öğle yemeğini yedikten sonra rahatsızlık hissetmeye başlayan sığınmacı-göçmenler teker teker hastaneye kaldırıldı.

TAVUK YEMEĞİ YEDİLER

40 kişiden 2’si geceyi hastanede geçirdi. Sığınmacılar öğlen yemeğinde tavuk yediklerini belirtti.

Suda göçmen kampının levazım sorumluluğunu Norveç Mülteci Kurulu (NRC) üstlenmişti, ancak bu görevi yerel bir şirkete devretmişti. Bu arada Sakız Adası işçiler sendikası, NRC’nin şirket merkezini Selenik’e götürdüğünü, 42 kişiyi işten çıkardığını ve tazminat ödemediğini açıkladı.