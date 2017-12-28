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Yunanistan’da göçmen taşıyan üç insan tüccarına hapis

Yunanistan'a para karşılığı kaçak göçmen taşıyan 2'si Türk, 1'i Bangladeşli 3 kişiye hapis ve para cezası verildi.

DHA | 28.12.2017 - 10:21..
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Yunanistan’da göçmen taşıyan üç insan tüccarına hapis

Yunan Temyiz Mahkemesinin kararını onaylayan Yargıtay, dün ikisi Türk biri Bangladeşli olan üç kişiyi Yunanistan’a yasadışı yollardan ve para karşılığı göçmen getirmek suçundan ağır hapis ve para cezasına mahkûm etti.

25'ER YIL HAPİS, 370'ER BİN EURO PARA CEZASI

Türkiye’den 18 Suriyeli göçmeni Sakız Adasına çıkarırken yakalanan iki Türk’ün her biri 25’er yıl hapis cezasına ve 370’er bin euro para cezasına çarptırıldı.

42 YIL HAPİS, 190 BİN EURO PARA CEZASI

Aynı mahkeme Patra şehrinden İtalya’ya götürmek üzere kamyonunda 17 Afganistanlı taşırken yakalanan bir Bangladeşliyi 42 yıl hapis cezasına ve 190 bin euro para cezasına mahkûm etti.

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