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Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Atina’da, hükümet karşıtı gösteri yapan polisler parlamentoya girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri göstericilere müdahale etti.

17.05.2017 - 22:35
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Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Hükümetin tasarruf politikası kapsamında maaşlarda yapılması planlanan yeni kesintileri protesto eden polisler, akşam saatlerinde Kolokotronis Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

PARLAMENTOYA YÜRÜDÜLER

Sahil güvenlik görevlileri ve itfaiyecilerin de destek verdiği protestocu polisler daha sonra “Cuntavari uygulamaları durdurun”, “Yeni memorandumlara hayır” yazılı pankartlar eşliğinde parlamentoya kadar yürüdü.

Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Aralarında çok sayıda kadın polis memurlarının da bulunduğu göstericiler yürüyüş sırasında “Nöbetçiler, nöbetçiler paraları çalıyorlar”, “(Savunma Bakanı Panos ) Kammenos istifa et” şeklinde sloganlar attı.

SİS BOMBASI ATARAK MESLEKTAŞLARINI SELAMLADILAR

Göstericiler, parlamentoya gelişte güzergah üzerinde bulunan ve sabah saatlerinden itibaren meslektaşları tarafından işgal edilen Maliye Bakanı Vekili Yorgos Huliarakis’in bürosunun bulunduğu, bakanlığa ait binanın önünden geçerken sis bombası atarak eylemcileri selamladı.

Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Üniformalı göstericiler meclis binasına girmeye çalışınca çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi.

Sabah saatlerinde aralarında Panhelenik Polis Memurları Sendikası (POASY) Başkanı Grigoris Gerakaros'un da bulunduğu bir grup polis, Huliarakis'in bakanlıktaki odasını basmıştı.

"SAYIN ÇİPRAS VE MERKEL, BİR POLİSİ HAYATI NE KADAR EDER"

Huliarakis ile görüşme talepleri kabul edilmeyince binaya girerek Maliye Bakanı Vekili'nin odasını işgal etmişti. Sendikacı polisler, Atina’da genel grev kapsamında gösterilerin yapıldığı sırada da Likavitos tepesine Yunanca ve Almanca olarak "Sayın Çipras ve Merkel, bir polisin hayatı ne kadar eder?" yazılı büyük bir pankart astı.

Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

Yunanistan'da gösteri yapan polislere müdahale

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