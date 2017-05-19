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Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan’da, hükümetin kemer sıkma politikalarına tekpi son hızıyla sürüyor.

19.05.2017 - 00:23
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Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu (ADEDY) ve İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla Sintagma Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto eylemi sırasında yüzleri maskeli bir grup polislere molotofkokteylli saldırıda bulunarak meclise girmeye çalıştı.

NÖBETÇİ KULESİ ATEŞE VERİLDİ

Polisle çatışan göstericiler meclis binası önünde bulunan meçhul asker anıtının yanındaki nöbetçi kulübesini ateşe verirken, polis göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti.

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı VİDEO

SYRIZA'NIN POSTERLERİ YAKILDI

Mecliste üçüncü kurtarma programı kapsamında ilave kemer sıkma tedbirleri içeren torba yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların sürdüğü sırada meydana gelen olaylarda göstericiler bazı iktidardaki SYRIZA’nın posterlerini yaktı.

Göstericilerin saldırısına uğrayan bir gazeteci yaralanırken, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunan hükümetinin, üçüncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için 2019 ve 2020 döneminde emeklilik maaşlarını ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürecek tedbirler içeren düzenlemenin bugün geç saatlerde parlamentoda oylanması öngörülüyor.

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

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Yunanistan'da göstericiler polisle çatıştı

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