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Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

Yunanistan’da kemer sıkma ve hükümetin ekonomi politikalarına karşı kamu çalışanları 24 saatlik grev kararı alırken, halk da ekonomi politikalarını protesto ediyor.

İHA | 30.05.2018 - 22:00..
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Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

Yunanistan’da kemer sıkma ve hükümetin ekonomi politikalarına yönelik devlet memurlarının genel greve gitmesi nedeniyle kamu sektörü durma noktasına geldi.

DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR GREVDE

Genel grev nedeniyle bakanlıklar, okullar ve birçok devlet kurumu çalışmıyor. Bu sabah saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar sürecek olan greve devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler de katılacak.

Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

HABER PROGRAMLARI YAYINLANMAYACAK

Radyo ve televizyonlarda haber programları yayınlanmayacak. Otobüs ve tramvay çalışanlarının ise grevi yarına alması nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmadı. Gemi çalışanlarının greve bugün katılması sonucu seferler durdu.

Öte yandan, ülkenin IMF ve AB politikasına karşı gelen halk da başkent Atina’da bir araya geliyor. Komünist partisi sendikasının protesto yürüyüşü olaysız geçerken, diğer sendikaların yürüyüşü ise devam ediyor. Göstericilerin parlamento binası önüne ulaşması bekleniyor.

Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı

Yunanistan’daki grev televizyonlara yansıdı


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