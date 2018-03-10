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Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın askeri yasak bölgede yakalanan iki Alman gazetecinin yakalanarak, gözaltına alındığı bildirildi.

AA | 10.03.2018 - 12:08..
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  2. Avrupa
Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin haberine göre, sınırdaki Dimetoka bölgesinde Alman devlet kanalı ARD için çalıştıklarını belirten iki kişi gözaltına alınarak, savcılığa götürüldü.

Yaşları 31 ve 33 olan biri kadın iki Alman için Atina'daki Almanya Büyükelçiliğinin harekete geçtiği belirtildi.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ HABER YAPACAKLARDI

Öte yandan gazetecilerin polise ifadelerinde Almanya'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla dönüş yapan Türklere ilişkin bir haber üzerine çalıştıklarını söyledikleri kaydedildi.

Yunanistan'da iki Alman gazeteci gözaltına alındı

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